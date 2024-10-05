بيان أمريكي عن الغارات على مواقع للحوثيين

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

(CNN) -- أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، أنه نفذ ضربات على 15 هدفا تابعا للحوثيين في اليمن.

وقالت الولايات المتحدة إن الهجوم، الذي تضمن ضربات تستهدف القدرات العسكرية للجماعة، تم تنفيذه لـ"حماية حرية الملاحة" في البحر الأحمر بعد أسابيع من هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وفي المقابل، اتهم الحوثيون المدعومون من إيران الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتنفيذ غارات جوية في 4 مدن في جميع أنحاء البلاد، الجمعة.

وذكرت قناة "المسيرة "التي يديرها الحوثيون أن 7 ضربات استهدفت مطار الحديدة ومنطقة الكتيب في الحديدة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن بلادها لم تشارك في الضربات، وقال الجيش الإسرائيلي إنه ليس على علم بالضربات.

وتُظهر لقطات حددت شبكة CNNموقعها دخانا رماديا متصاعدا في شمال الحديدة، وهي مدينة ساحلية يسيطر عليها الحوثيون في غرب اليمن، وتم التقاط الفيديو من نقطة مراقبة على طول البحر الأحمر.