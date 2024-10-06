دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشاد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، بذكرى الانتصار الذي حققته القوات المسلحة المصرية، وبمساندة شعبها في حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973 ضد إسرائيل.

وقال السيسي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "سيبقى نصر أكتوبر المجيد نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، ورمزًا لشموخها وعزتها".

وأضاف الرئيس المصري في منشوره: "ففي مثل هذا اليوم، سطَّرَ رجال العسكرية المصرية وقادتها أروع ملاحم الفداء والتضحية لاسترداد أرض سيناء الطاهرة، وضربوا المثل العظيم، بمساندة شعب أعظم، في الصمود وتحقيق النصر، ليؤكدوا أن التلاحم بين الشعب والقوات المسلحة هو الحصن المنيع الذي يصون الدولة المصرية طوال تاريخها".

وختم السيسي قائلا: "حفظ الله شعب مصر وجيشها، وكل عام وأنتم بخير".

وكان السيسي وضع بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين للنصر في حرب 1973، أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول، والزعيمين المصريين الراحلين أنور السادات، وجمال عبدالناصر، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسبما أفادت صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، مساء السبت.