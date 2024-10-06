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نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، الأحد.

كما جرى توقيع اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومتي الأردن والإمارات.

جاء ذلك على هامش "زيارة عمل" للشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الأردن، بعد زياراتيه إلى مصر وصربيا.

وأفادت قناة المملكة الرسمية أن الملك عبدالله عقد مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد في قصر بسمان الزاهر، بعد أن استقبله لدى وصوله إلى مطار ماركا.