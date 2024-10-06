تونس.. انطلاق التصويت بانتخابات الرئاسة و3 مرشحين يخوضون السباق

نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التونسية، صباح الأحد، التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، والمرشحان العياشي زمال، وزهير المغزاوي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، توقيتا موحدا لفتح المراكز من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء دون اعتماد توقيت استثنائي في أي جهة.

ونقلت الوكالة عن السلطات الانتخابية في تونس، أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 9 ملايين و753 ألف ناخب.

وتجري عملية التصويت في 5013 مركز اقتراع و9669 مكتبا في مختلف أنحاء البلاد.

ومنحت الهيئة الانتخابية أكثر من 16 ألف تصريح لصحفيين محليين وأجانب وضيوف وممثلين عن المترشحين وملاحظين من المجتمع المدني، ولكنها رفضت اعتماد بعض الجمعيات لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب "تلقيها لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية"، طبقا لما أوردت الوكالة التونسية الرسمية.

وتتولى وحدات مشتركة من الأمن والجيش التونسيين تأمين نقل المواد الانتخابية من المخازن إلى مختلف مراكز الاقتراع.

وبحسب الوكالة التونسية، فإنه يتوقع الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مساء الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.