(CNN) – اعتبر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن اليوم الذي وصل فيه المرشد الإيراني الراحل، روح الله الخميني، للسلطة في إيران كان "مشؤومًا".

وكتب خلفان عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "منذ وصول الخميني الى إيران...والمنطقة العربية تعيش في بلاوي".

وأضاف خلفان في المنشور نفسه: "فعلا كان يومًا مشؤومًا"، حسب قوله.

وأسّس الخميني ما يُعرف اليوم بالجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1979 بعد الإطاحة بالنظام الملكي الذي كان يحكم البلاد حينئذ، وتوفي عام 1989.

ويرى البعض منذ ذلك الحين أن إيران تدعم "المقاومة" ضد إسرائيل نتيجة دعمها لمجموعات تُشكل ما يُعرف بـ"محور المقاومة"، في حين ينظر إليها آخرون على أنها "تزعزع استقرار المنطقة" بدعمها لهذه الجماعات.