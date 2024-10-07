(CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، استهداف مواقع عدة في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه "أحبط تهديدا فوريا" من جانب حركة "حماس" التي قال إنها كانت تستعد لإطلاق قذائف نحو إسرائيل، وذلك في الذكرى الأولى لهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي نفذتها فصائل فلسطينية على مدن ومناطق إسرائيلية.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن "الجيش الإسرائيلي هاجم منصات صاروخية وأهدافًا إرهابية لحماس في أنحاء قطاع غزة لإحباط تهديدات فورية"، حسب قوله.

وتُصنف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حماس "منظمة إرهابية".

وأردف أدرعي قائلا إن الجيش الإسرائيلي "أحبط تهديدًا فوريًا بعد استعدادات لعناصر حماس للقيام بعمليات إطلاق قذائف نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي استهداف "مواقع إطلاق" تابعة لحماس، وأغار على "أهداف شكلت تهديدا" على قواته في القطاع، حسب قوله.

ويُصادف الإثنين الذكرى الأولى لهجمات "7 أكتوبر" التي أودت بحياة 1200 إسرائيلي وأسفرت عن أسر أكثر من 200 شخص على يد "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، وقد تبع ذلك عمليات إسرائيلية واسعة مستمرة على فطاع غزة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف في القطاع وتسببت بأزمات إنسانية عدة بالإضافة إلى تعرض معظم مناطق القطاع لدمار كبير.