الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب "أهداف" تابعة لحزب الله في بيروت والبقاع

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نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

"انفجارات مستمرة".. كاميرا CNN ترصد حرائق في سماء بيروت بعد غارات إسرائيلية

شاهد ما قاله وزير الاقتصاد اللبناني لـCNN عن غارة إسرائيلية استهدفت قلب بيروت

فيديو يظهر لحظة انفجار هائل في بيروت بعد غارة إسرائيلية

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي إنه ضرب "أهدافا متعددة" لحزب الله في بيروت، مساء الأحد.

وقالت القوات الجوية الإسرائيلية إنها نفذت غارات على "مقر استخبارات لحزب الله ومنشأة لتخزين الأسلحة ومواقع أخرى في بيروت، كما ضربت أهدافا في منطقة البقاع في جنوب لبنان بما في ذلك مرافق تخزين ومركز قيادة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله "تعمد وضع مراكز قيادته ومرافق تخزين الأسلحة تحت المباني السكنية في بيروت، مما يعرض المدنيين للخطر".

وشهد فريق من شبكة CNNانفجارات متعددة أضاءت سماء بيروت.

وفي المقابل، وقال حزب الله إنه أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل.