نشر الاثنين ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عمليات برية "محدودة ومحددة الهدف" في جنوب لبنان، مساء الأحد، حسبما ذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الإثنين.

وكتب أدرعي عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "فرقة الجليل 91 بدأت أمس عملية برية محدودة ومحددة الهدف في جنوب لبنان".

وأردف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "بدأت قوات فرقة الجليل التي تضم لواء الاحتياط 3 ولواء الاحتياط 8 ولواء الناحال الشمالي 228 عملية برية محدودة ومحددة الهدف في منطقة جنوب لبنان".

وتابع أدرعي: "منذ بداية الحرب تخوض فرقة الجليل قتالًا دفاعيًا منسجمًا مع عمليات هجومية عديدة لاستهداف العدو وبناه التحتية في جنوب لبنان جوًا وبرًّا. على مدار الأسابيع الأخيرة نفذت قوات الفرقة مئات الهجمات وقضت على عشرات المخربين".

وختم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قائلا: "في المقابل تواصل قوات اللواء 769 الأعمال الدفاعية على الحدود".