بينهم أطفال وصحفيون.. إصابات في قصف إسرائيلي على مستشفى في غزة

(CNN) -- أصيب 11 شخصا، بينهم أطفال وصحفيون، في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار على خيام تؤوي نازحين فلسطينيين في مجمع مستشفى وسط غزة، وفقا لمصدر طبي في المنشأة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "مركز القيادة والسيطرة" التابع لحركة حماس في غارة جوية "دقيقة" على مجمع مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح، على حد وصفه.

وذكر الجيش الإسرائيلي: "قبل الغارة، تم اتخاذ خطوات عديدة للتخفيف من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة، والمراقبة الجوية، ومعلومات استخباراتية إضافية".

وقُتل ما لا يقل عن 21 شخصًا في غارة جوية إسرائيلية على مسجد "شهداء الأقصى" القريب، الأحد، حيث كان يلجأ النازحون الفلسطينيون. وتم نقل المصابين من هذا الهجوم إلى مستشفى "شهداء الأقصى".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ الضربة الأحد وقال إنه استهدف مركز قيادة وتحكم حماس.