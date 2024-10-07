في ذكرى 7 أكتوبر.. هذا ما قاله كل من رئيس إسرائيل وخالد مشعل

(CNN) – وصف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، هجمات 7 أكتوبر بأنها "ندبة على وجه الأرض" في حين ادعى رئيس حركة "حماس" أن خسائر الحركة على مدار السنة الماضية كانت "تكتيكية" وخسائر إسرائيل "استراتيجية"، وذلك في كلمتين منفصلتين لهما في الذكرى الأولى لـ"7 أكتوبر" الإثنين.

وقال هرتسوغ الذي كان من بين الذين أقاموا حفلا تذكاريا صباح الإثنين في موقع مهرجان نوفا: "السابع من أكتوبر 2023، يوم يجب أن نتذكره بالعار، عندما اقتحم الآلاف من الإرهابيين القساة منازلنا، وانتهكوا عائلاتنا وأحرقوا وقطعوا واغتصبوا واختطفوا مواطنينا وإخواننا وأخواتنا وأشخاصًا من 36 جنسية مختلفة".

وأردف الرئيس الإسرائيلي قائلا: "طوبى للذين سقطوا، الذين قُتلوا هنا. الشباب الذين جاءوا للاحتفال والاستمتاع بالرقص والموسيقى - ليعيشوا حياة حقيقية كشباب كما ينبغي لأي شاب أن يعيشها. دعونا نتذكرهم إلى الأبد. دعونا نصلي بالندم والألم والحزن والتعازي لعائلاتهم".

بالمقابل، ألقى خالد مشعل، كلمة مصورة دعا فيها إلى "فتح جبهات إضافية" لمساندة جبهة غزة وأشار إلى أن "الجهاد بالمال عظيم لكنه لا يكفي" ودعا إلى ما وصفه بـ"الجهاد بالنفس والسلاح"، حسب قوله.

وقال مشعل: "هجمات 7 أكتوبر جاءت كرد فعل طبيعي يُعبر عن الشعوب الحرة"، وادعى أن خسائر حماس على مدار العام الماضي كانت "تكتيكية" في حين كانت خسائر إسرائيل "استراتيجية" على حد قوله.