"كنت أتوقع أن يشكر السعودية".. ضاحي خلفان يوجه انتقادا لخالد مشعل

(CNN) – انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الثلاثاء، عدم توجيه رئيس حماس في الخارج، خالد مشعل، الشكر للمملكة العربية السعودية على سعيها للتوصل إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه شكر إيران بدلا عن ذلك.

وكتب خلفان عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "كنت أتوقع أن يثني مثلا خالد مشعل على المملكة العربية السعودية لسعي وزير خارجيتها بخلق تحالف من أجل حل الدولتين وإذ بخالد يثني على إيران".

وكان مشعل قد وجّه الشكر لمن قال إنهم "ساندوا غزة" ومنهم إيران والعراق ولبنان واليمن، في إشارة إلى المجموعات المدعومة من طهران في هذه الدول مثل حزب الله والحوثي وبعض الفصائل العراقية، وذلك خلال كلمة له بمناسبة الذكرى الأولى لهجمات 7 أكتوبر.

وكتب خلفان في منشور آخر لاحقا: "لما تشوف هكذا أشخاص ألا تتعجب من تصرفاتهم الحمقاء"، حسب قوله.