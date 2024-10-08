(CNN)-- توجد سبعة مستشفيات على الأقل في المناطق المحظورة التي فرضها الجيش الإسرائيلي في الضواحي الجنوبية للعاصمة اللبنانية، بما في ذلك مستشفى الرسول الأعظم ومستشفى سانت تريز، حسبما وجد تحليل CNN لأوامر الإخلاء العسكري الإسرائيلي.

تبلغ مساحة المناطق غير الآمنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي مجموعة من الأحياء السكنية التي تضم أيضًا مقر سلطة حزب الله، ما يقرب من 9 كيلومترات مربعة (3.4 ميل مربع).

قامت CNN بتحليل ما مجموعه 39 أمر إخلاء حتى ليلة 6 أكتوبر، والتي تم إصدارها يوميًا تقريبًا منذ 27 سبتمبر من قبل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في منشوراته على "إكس".

عادة، تحذر المنشورات السكان بضرورة إخلاء مباني محددة من المقرر استهدافها "على الفور" والفرار إلى مناطق تتجاوز دائرة نصف قطرها 500 متر من الهدف. تُظهر صور الأقمار الصناعية المضمنة في المنشورات المباني المستهدفة مظللة باللون الأحمر.

على مدار الأيام العشرة الماضية، سبقت هذه التحذيرات الغارات الجوية، والتي لم تتجاوز أحيانًا بضع دقائق. وفي حالات أخرى، ولا سيما غارتان ضربتا داخل حدود مدينة بيروت للمرة الأولى منذ حرب عام 2006، لم يتم إصدار مثل هذه التحذيرات. وطلبت CNN من الجيش الإسرائيلي التعليق على ذلك في ذلك الوقت ولم تتلق أي رد.

تحققت CNN من مواقع 39 مبنى تم تحديدها على أنها قريبة من أهداف حزب الله من قبل الجيش الإسرائيلي حتى ليلة 6 أكتوبر/تشرين الأول، وقامت بقياس دائرة نصف قطرها 500 متر حول كل مبنى لحساب المساحة الإجمالية التي أُمر المدنيون بالإخلاء منها. وتضيف ما يصل إلى 8.9 كيلومتر مربع (3.4 ميل مربع) من الضاحية الجنوبية للمدينة، المعروفة باسم الضاحية.

كان شرق الضاحية مركزاً للغارات الجوية المعلنة حتى الآن، حيث أصاب بعضها منطقة قريبة جداً من المطار العام الوحيد في لبنان.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي بعد للسكان توجيهات بشأن متى يمكنهم العودة إلى المناطق المتضررة.

ووجدت CNN أيضًا أن الرسوم البيانية التي شاركها الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر إلى جانب أوامر الإخلاء كانت غير دقيقة في بعض الحالات. ويبدو أن الرسوم البيانية توضح منطقة الـ 500 متر حول المباني المستهدفة والتي يجب على السكان الإخلاء منها حفاظًا على سلامتهم – حيث تظهر دائرة حمراء حول المبنى المسلط عليه الضوء، وخط منقط مكتوب عليه "500 متر" باللغة العربية. في الواقع، يبلغ نصف قطر المناطق العازلة الموضحة في تلك الحالات حوالي 100 متر فقط. كان هذا هو الحال بالنسبة لستة أوامر إخلاء منفصلة قبل أن يتوقف جيش الدفاع الإسرائيلي عن تضمين الرسوم التوضيحية للمناطق المحظورة في رسوماته. توصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.



