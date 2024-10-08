نشر الثلاثاء ، 08 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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(CNN)-- قٌتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 11 آخرون في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني في دمشق، الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إن ثلاثة صواريخ إسرائيلية أُطلقت على مبنى في حي المزة المكتظ بالسكان في العاصمة السورية حوالي الساعة 8:15 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقالت سانا إن من بين القتلى نساء وأطفال. وأضافت أن رجال الإنقاذ ما زالوا يحاولون انتشال الناس من تحت الأنقاض.

وأظهرت صور ولقطات من مكان الحادث أن المبنى تضرر بشدة. وقالت سانا إن الممتلكات الخاصة المحيطة بالمبنى المستهدف تضررت بشكل كبير أيضًا.

تواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.