تحدثت الكاتبة المساهمة في مجلة "ذا أتلانتيك"، كيم غطاس، مع مذيع شبكة CNN، فريد زكريا، عن القصف الإسرائيلي المكثف على بيروت وحول سبب تضرر حزب الله بعد انخراطه إلى جانب الرئيس بشار الأسد في حربه بسوريا.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

فريد زكريا: أهلاً بك كيم، أخبرينا أولاً كيف الوضع؟ أنت تعيشين في بيروت، ولكن ليس في منطقة تعتبر معقلاً لحزب الله. هل أنت في أمان

كيم غطاس: يسعدني أن أكون معك، فريد. يجب أن أقول إنها كانت ليلة قصف عنيفة للغاية. كانت جحيماً. أعيش على بعد 5 دقائق بالسيارة من الضاحية الجنوبية التي تعد في الواقع حياً متنوعاً للغاية. أعلم أنه يُشار إليه غالبًا بأنه معقل حزب الله، وهو يحتوي على الكثير من البنية التحتية والمكاتب التابعة لحزب الله، ولكنه يضم أيضًا مجموعة متنوعة من الأشخاص الذين يعيشون هناك، وهم الآن أيضًا في مرمى النيران. ويمكنكم سماع هذه الانفجارات الصاخبة للغاية في جميع أنحاء بيروت تقريبًا، حيث اهتزت الأرض في نقطة ما. وكما تعلمون، تصور إسرائيل هذا الأمر على أنه حرب ضد حزب الله. ولكن يجب أن أقول إن اللبنانيين يشعرون بأنهم مستهدفون أيضًا، ويشعرون بأنهم يعاقبون على خيارات لم يوافقوا عليها اتخذها حزب الله.

لذا، فإن هذه أيام صعبة للغاية بالنسبة للبنانيين، لأنه على الرغم من أن حزب الله لديه العديد من المعارضين، أود أن أقول إن الأغلبية العظمى من اللبنانيين يعارضون حزب الله، كما أن اللبنانيين قلقون للغاية بشأن نوايا إسرائيل في لبنان لأنهم راقبوا غزة خلال الأشهر الـ11 الماضية.

فريد زكريا: لقد كتبت شيئًا، كيم، أعتقد أنه كان مثيرًا للاهتمام ويساعدنا في فهم النجاح الإسرائيلي ضد حزب الله. لقد أشرت إلى أن حزب الله كان في السابق منظمة سرية للغاية. ولكن عندما شارك في الحرب الأهلية السورية، تغير كل ذلك، اشرحِ ما تعنيه.

كيم غطاس: نعم، أريد أن أبدأ أيضًا، فريد، بالإشارة إلى أن ما تحاول إسرائيل القيام به اليوم هو تدمير مشكلة ساعدت في خلقها عندما غزت لبنان عام 1982، وفي أعقاب ذلك الغزو ولد حزب الله. ورغم أن هذا الغزو كان يُنظَر إليه في ذلك الوقت باعتباره نجاحاً تكتيكياً، كما أشرت أنت بنفسك في مقدمتك في تقريرك عن الأسبوع، فقد تحول إلى فشل استراتيجي لأنه على أدى إلى صعود حزب الله، الذي كان في السابق حركة حرب عصابات ينظر إليها كثيرون على أنها حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بجنوب لبنان. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت المجموعة فاسدة، وتضخمت، وكبرت، ونمت لتصبح جزءاً أكثر تقليدية من المؤسسة اللبنانية وانخرطت إلى جانب الرئيس بشار الأسد في حربه بسوريا.

ولذا، انتقلوا من العمل السري إلى عملية عسكرية أكثر تنظيما مما جعلهم عرضة للمراقبة، وعرضهم للفساد، وعرضهم لكراهية العديد من السنة، وآخرين أيضاً في لبنان وسوريا وبقية العالم العربي بسبب الدور الرهيب الذي لعبوه في هذه الحرب الأهلية الدموية للغاية.

وأعتقد أن هذا كان سبب سقوطهم وهذا ما أدى إلى مثل هذا الاختراق الاستخباراتي، واختراق الإشارات الاستخباراتية، ولكن أيضاً العامل البشري في الاستخبارات.