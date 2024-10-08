نعيم قاسم: لا مواقع شاغرة في قيادة حزب الله.. وإيران تُقرر متى تدعم

(CNN) – وجه نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، الشكر لإيران على ما وصفه بـ"دعم المقاومة" مشيرا إلى أن طهران هي من تُقرر "كيف تدعم ومتى تدعم" وأكد ألا "مواقع شاغرة" في حزب الله مشيرا إلى أن اختيار الأمين العام الجديد سيجري بالآلية المتبعة داخل الحزب، حسبما قال في كلمة متلفزة الثلاثاء.

وقال نعيم قاسم: "سنُعلن عن تعيين الأمين العام عند إنجاز الأمر وسنتبع الطريقة التنظيمية الصحيحة في ذلك".

وأضاف نعيم قاسم: "القيادة والسيطرة منتظمة وبدقة وبحسب ما هو معمول به في حزب الله... لقد تم تأمين بدائل في كل مواقع بلا استثناء، وليس لدينا موقع شاغر".

وأكد نعيم قاسم دعم حزب الله لوقف إطلاق النار والحراك السياسي، وأكد أن حزبه "لن يُصرخ" بسبب العمليات الإسرائيلية.

وقال نعيم قاسم إن إسرائيل تستهدف خلق أزمة بين "بيئة المقاومة والمقاومين"، وادعى أن هذه البيئة "متماسكة" رغم مشكلة النزوح.

وأضاف نائب الأمين العام لحزب الله: "حزب الله وحركة أمل على قلب رجل واحد".

وقال نعيم قاسم: "أعلنا جبهة المساندة بهدف المساعدة في المواجهة للتخفيف عن غزة ومساعدتها على الانتصار والهدف الثاني الدفاع عن لبنان وشعبه".

وأضاف نعيم قاسم: "شرف لإيران وكرامة لها أنها تساعد الفلسطينيين على استعادة حقوقهم"، وتابع: "إيران هي من تقرر كيف تدعم ومتى تدعم"، ووجه رسالة لمن وصفهم بـ"المشككين" قائلا: "ماذا قدمتم للمقاومة أنتم؟ إيران ردت بالوعد الصادق 2... وهذا يعني أنها مصممة على الوقوف إلى جانب المقاومة بالطريقة التي تراها مناسبة".

وقال نائب الأمين العام لحزب الله: "طوفان الأقصى كان بداية تغيير وجه الشرق الأوسط".

ورأى نعيم قاسم أن "إسرائيل تهدف إلى انهاء أي شكل من أشكل المقاومة ضدها"، وأردف: "مقاومة غزة ومقاومة الضفة الغربية والعمليات في أراضي الـ48 تُبت أن الشعب الفلسطيني لا يمكن هزيمته"، حسب قوله.