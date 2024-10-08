مصر.. نجيب ساويرس يُعلق على موقفه من هجمات "7 أكتوبر"

(CNN) – أعاد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، التأكيد على أنه يرى أي عمليات قتل للمدنيين العُزل "إرهابا" سواء كان الفاعل إسرائيلي أو فلسطيني، وذلك في إطار تعليقه على موقفه من هجمات 7 أكتوبر.

وكان ساويرس قد احتفل بذكرى 6 أكتوبر والتي تُمثل ذكرى يحتفل بها المصريون كل عام لأنها تذكرهم بحرب أكتوبر التي استعادت مصر من خلالها شبه جزيرة سيناء.

وعلق أحد مستخدمي "إكس"، تويتر سابقا، على منشور ساويرس حول هذه المناسبة قائلا: "تجدر الإشارة إلى ان هذا النجيب اللي شايف 6 اكتوبر رفع راس، شايف في نفس الوقت 7 اكتوبر ارهاب!".

ورد رجل الأعمال المصري قائلا: "أي قتل للمدنيين العزل ارهاب سواء القاتل إسرائيلي أو فلسطيني!"، حسب قوله.

يذكر أن هجمات 7 أكتوبر نفذتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية ضد مدن ومناطق إسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 ما أدى لمقتل 1200 شخص واختطاف أكثر من 200 آخرين، وهو ما دفع إسرائيل لبدء عمليات عسكرية جوية وبرية على قطاع غزة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وامتدت نيران هذا الصراع إلى لبنان حيث تقوم إسرائيل حاليا بعمليات جوية واسعة على لبنان وعملية برية "محدودة"، حسبما تصفها.