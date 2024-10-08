(CNN) – رأى الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، أن حقبة حزب الله في لبنان على "وشك الانتهاء" ودعا الحزب إلى إنهاء الولاء لإيران ووضع مصلحة لبنان أولا وتسليم السلاح والتحول إلى حزب سياسي و"العودة إلى عروبته".

وكتب عبدالله عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "حقبة حزب إيران في لبنان على وشك الانتهاء لبنانيا واقليميا وعلى الحزب اتخاذ قرار شجاع".

وعدد الأكاديمي الإماراتي ما يجب على حزب الله فعله في هذه المرحلة قائلا إن عليه "إنهاء الولاء لإيران... ووضع مصلحة لبنان أولا".

ودعا عبدالله حزب الله إلى "تسليم سلاحه للجيش اللبناني طوعا" وأن يتحول إلى "حزب سياسي لبناني وطني فقط يمثل طائفة كريمة من الشعب اللبناني حالا".

وختم الأكاديمي الإماراتي منشوره قائلا إن على حزب الله "العودة لعروبته فورا".

ويخوض حزب الله حربا مع إسرائيل إذ يستهدف الجيش الإسرائيلي مواقع الحزب في جنوب لبنان وفي العاصمة بيروت وفي مدن أخرى، وقد اغتيل عدد من قاداته أبرزهم الأمين العام، حسن نصرالله، كما تشتبك وحدات الحزب مع الجيش الإسرائيلي في بعض بلدات الجنوب.