حزب الله يعلن قصف حيفا بالصواريخ.. والجيش الإسرائيلي يعلق

نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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(CNN)-- أصيب 6 أشخاص على الأقل بعد أن أطلق حزب الله اللبناني وابلا من الصواريخ على مدينة حيفا في شمال إسرائيل، الأحد.

وقال حزب الله المدعوم من إيران، في بيان، إنه أطلق الصواريخ على قاعدة الكرمل العسكرية، في حين أفادت السلطات الإسرائيلية بسقوط صواريخ وشظايا حول المدينة.

وقال مستشفى رمبام في حيفا إنه يعالج 6 أشخاص أصيبوا في القصف، ووصف أحدهم بأنه "بجروح طفيفة إلى متوسطة" و4 منهم "بجروح طفيفة" بسبب الشظايا.

وذكرت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أنها "عالجت شخصين في مكان الحادث، صبي (13 عاما) أصيب في الرأس بسبب الشظايا ورجل (22 عاما) أصيب بنافذة سقطت بسبب الانفجار.

وأفادت الشرطة بوجود حطام وشظايا في منطقتين.

ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها صواريخ على حيفا خلال الصراع الأخير بين إسرائيل وحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه رصد 5 صواريخ أطلقت باتجاه المدينة وحاول اعتراضها، لكن العديد من الصواريخ سقطت.

ويذكر المسؤولون الإسرائيليون أن حزب الله أطلق أكثر من 100 صاروخ عبر الحدود، الأحد.

وواصلت إسرائيل حملة القصف المكثفة على جنوب بيروت والمناطق المحيطة بها في لبنان، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص على مدى الأسبوعين الماضيين، وفقا للسلطات اللبنانية.