مصريون وسوريون ضمنهم.. الكويت تضبط مجموعة كاشفة ما فعلته بتزوير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— ضبطت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، مجموعة من المقيمين منهم من جنسيات سورية ومصرية أقدموا على عمليات تزوير وثائق رسمية وفقا لما ذكرته الداخلية في بيان.

ونشرت الداخلية صورة "مموهة لمنطقة الوجه" لـ7 أشخاص من المجموعة التي ألقي القبض عليهم.

وقالت الداخلية في بيان أن المجموعة تورطت بالاتجار بالإقامات والمحررات الرسمية وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.

وأوضحت أن المجموعة أقدمت على "تحويل إقامات العمالة الموجودة في البلاد على إحدى الشركات"، وأن هذه الشركة "استقدمت عمال مقابل مبالغ مالية تتراوح 700 و1000 دينار كويتي للعامل الواحد".