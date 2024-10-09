(CNN) – أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان بن عبدالعزيز استكمل الفحوصات الطبية، الأربعاء، وتماثل للشفاء بعد إصابته بالتهاب في الرئة.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: "استكمل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الأربعاء 6 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 9 أكتوبر 2024م الفحوصات الطبية من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة".

وأضاف الديوان الملكي السعودي قائلا إن الملك سلمان "تماثل للشفاء"، وفقا للبيان.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز يجري فحوصات طبية جراء "التهاب في الرئة".

وطمأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجميع، الثلاثاء، على صحة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.