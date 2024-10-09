الداخلية السعودية تكشف ما عُثر عليه بحوزة يمنيين وجريمتهما

نشر الأربعاء ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، ضبط وافدين يحملان الجنسية اليمنية (مخالفين) وما ضبط بحوزتهما بعد جريمة سرقة ونهب.

جاء ذلك في مقطع فيديو للداخلية السعودية نشرته على صفحتها بمنصة سناب شات متضمنا صورا لليمنيين المخالفين لقانون الإقامة بعد إلقاء القبض عليهما، وأجهزة ومعدات بحوزتهما استخدماها في عملياتهم.

وقالت الداخلية في بيان: "ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية لتكسيرهما زجاج محل تجاري وسرقة مبلغ 10 آلاف ريال وجهاز حاسوب.."

وأكدت الداخلية السعودية في بيانها أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.