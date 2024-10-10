دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اتهم قائد قوات "الدعم السريع" شبه العسكرية في السودان محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" الجيش المصري بقصف عناصر "الدعم السريع" في جبل موية بولاية سنار.

وزعم "حميدتي"، في مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، الأربعاء، أن مصر "تدرب الجيش السوداني وأمدته بطائرات صينية من طراز k8"، وكذلك اتهم 6 إلى 7 دول، لم يسمها، بدعم الجيش بـ"طريقة مباشرة أو غير مباشرة"، حسب قوله.

وأضاف أن الجيش "استعان بمرتزقة من أذربيجان وأوكرانيا وإقليم تيغراي وجبهة تحرير إريتريا وإيرانيين".

وفي المقابل، نفت وزارة الخارجية المصرية "اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان".

وقالت الوزارة في بيان عبر فيسبوك: "تأتى تلك المزاعم فى خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق".

وأضافت أنه "تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع".

وأكدت مصر "حرصها على أمن واستقرار ووحدة السودان الشقيق أرضاً وشعبا"، وشددت على أنها "لن تألو جهدا لتوفير كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة".

يذكر أن الجيش السوداني نفى، في اغسطس/ آب، حصوله على طائرات من طراز k8 الصينية من مصر.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش، وقتها إن "الجيش يمتلك أسرابًا من هذا الطراز من الطائرات صينية الصنع منذ مطلع الألفية الحالية".

وأضاف المتحدث أن القوات المسلحة السودانية حصلت على الطائرات "من دولة المنشأ (جمهورية الصين الشعبية)، أي قبل الحرب الحالية بعقدين من الزمان، ولا حاجة للاستعانة بأي دولة صديقة للحصول على مزيد من هذه الطائرات، والذي هو أصلاً مخصص لتدريب الطيارين".

يذكر أن "حميدتي" أعرب في مايو / أيار 2023 خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري السابق سامح شكري عن شكره لحكومة مصر وشعبها لـ"حرصها على أمن واستقرار السودان".

وسبق أن احتجزت قوات "الدعم السريع"، مع اندلاع حربها ضد الجيش السوداني في 2023 إثر خلاف بين "حميدتي"وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، عدد من الجنود المصريين كانوا في مطار مروي العسكري للمشاركة في تدريبات عسكرية مع القوات المسلحة السودانية، ونجحت القاهرة في إعادة جنودها.