دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدرجت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، أحد القيادات الرفيعة بقوات الدعم السريع السوادنية ويدعى حمدان دقلو موسى الملقب بـ"القوني"، بقائمة العقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على أحد كبار قادة الدعم السريع، القوني حمدان دقلو موسى (القوني)، لتورطه في جهود قوات الدعم السريع لشراء أسلحة وعتاد عسكري آخر والذي مكن عمليات قوات الدعم السريع المستمرة في السودان، بما في ذلك هجومها على عاصمة شمال دارفور الفاشر. وقد غذت تصرفات ألقوني الحرب والفظائع الوحشية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين، والتي شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وإن قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، وبدلا من الاستجابة لتحذيرات الولايات المتحدة والشركاء الأخرى، واصلت ارتكاب الفظائع، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والهجمات العرقية على المجموعات غير العربية".

وتابعت: "تسببت الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في دمار هائل، حيث خلفت عشرات الآلاف من القتلى وأكثر من 11 مليون نازح، داخليا وخارجيا. كما إن الشعب السوداني يطالب ويستحق السلام والعدالة والعودة إلى الحكومة المدنية.. وإن إجراء اليوم هو جزء من جهودنا المستمرة لتعزيز مساءلة المسؤولين عن تأجيج هذا الصراع. كما ستواصل الولايات المتحدة استخدام الأدوات المتاحة لها لدعم عملية السلام وفرض التكلفة على أولئك الذين يديمون الصراع".

وأضافت: "اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، ’فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يقومون بزعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي‘، بصيغته المعدلة".