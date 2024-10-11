الجيش الإسرائيلي يكشف هوية المستهدف بضربة طولكرم ويبرز تفاصيل

أيمن الصفدي لـCNN: إذا انفجرت الضفة الغربية فستواجه المنطقة صراعًا أوسع نطاقًا

محللة تحذر من خطر اتساع الصراع وانقلاب الفلسطينيين في الضفة الغربية على السلطة

(CNN)-- قُتل فلسطينيان، الخميس، في غارة جوية إسرائيلية قرب طولكرم بالضفة الغربية، ليعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه استهدف بالضربة زعيم نور شمس التابع لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بحسب بيان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشابات مساء أمس هاجمت قطعة جوية في منطقة طولكرم وقضت على المدعو محمد عبدالله قائد المجموعة الارهابية للجهاد الإسلامي في مخيم نور الشمس حيث قتل معه مخرب آخر".

وتابع: "كان المدعو عبدالله خلف الإرهابي المدعو محمد جابر (الملقب بأبي شجاع) والذي قتل في أواخر شهر أب الماضي.. كما كان المدعو عبدالله مسؤولًا عن المجموعة الإرهابية في مخيم نور الشمس وتورط في الكثير من العمليات الإرهابية.. كما لعب دورًا في مجال تفعيل العبوات الناسفة ضد قوات جيش الدفاع التي عملت في منطقة طولكرم.."

وأضاف: "كما صادرت القوات بندقية من طراز M16 وسترات واقية كانت بحوزة المخربين داخل السيارة المستهدفة"، مرفقا صورتين بتدوينته.