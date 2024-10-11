(CNN) – أمر النائب العام الإماراتي بالتحقيق مع مواطن خالف قرار حظر السفر إلى لبنان وتوجه إليها مع عائلته، وذلك وسط الظروف الأمنية الحرجة التي يشهدها لبنان في ظل التصعيد العسكري والعمليات الجوية والبرية الإسرائيلية هناك.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن النائب العام أمر بإجراء "تحقيق فوري مع مواطن خالف قرار حظر سفر مواطني الدولة إلى الجمهورية اللبنانية، وسافر إليها برفقة عائلته عبر دولة أخرى، معرضا حياته وحياتهم للخطر".

وقالت الوكالة إن النائب العام يهيب بالمواطنين الإماراتيين "الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من وزارة الخارجية بشأن منع سفرهم إلى دول معينة".

وأشار النائب العام إلى أن "مثل هذه التعليمات تستهدف في المقام الأول الحفاظ على سلامة المواطنين من أخطار في أماكن معينة".

وحذر النائب العام الإماراتي من أن "مخالفة المواطن حظر السفر إلى هذه الدول جريمة معاقب عليها بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، طبقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات"، وفقا لوكالة "وام".