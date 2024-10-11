(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أن إسرائيل يجب أن "تتخذ كل الخطوات الممكنة" لحماية المدنيين أثناء عملياتها العسكرية في لبنان، وذلك بعد الغارات التي ضربت العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المتحدث باسم الوزارة، في بيان، إن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، لكن "كيف تفعل ذلك مهم".

وأضاف: "نواصل الضغط على إسرائيل لاتخاذ كل الخطوات الممكنة لحماية المدنيين طوال عملياتها، وخاصة في المناطق المكتظة بالسكان في بيروت".

ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، ارتفع عدد القتلى في الغارات إلى 22 على الأقل، وأصيب ما لا يقل عن 117 شخصا.

وبحسب مصدر في حزب الله وتقارير إعلامية إسرائيلية، كان القيادي في حزب الله وفيق صفا هو المستهدف.

وقال المصدر في حزب الله لشبكة CNN إن صفا، قائد وحدة الاتصال في الحزب، نجا.

ولم تعلن إسرائيل شنها غارات الخميس أو تؤكد مهاجمة أي أهداف.