نشر الخميس ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2024

رامي مرتضى لـCNN: حرب إسرائيل بلبنان ستؤدي إلى ترسيخ حزب الله.. وما تفعله لا يتعلق بسكانها في الشمال

مراسل CNN على شاطئ لبناني مهجور.. شاهد ما رصده

(CNN) -- قال مصدر في حزب الله اللبناني، لشبكة CNN، إن القيادي في الحزب وفيق صفا نجا من الغارات على بيروت، التي قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنها كانت تستهدفه.

وصفا يقود وحدة الاتصال في حزب الله، المكلفة بإدارة الشؤون الداخلية والدولية للجماعة.

ولم تعلن إسرائيل علنا عن شن تلك الغارات أو تؤكد أي أهداف.

وأصابت إحدى الغارات التي ضربت وسط بيروت الطابق الثالث من مبنى مكون من 8 طوابق في حي النويري، بحسب فريق CNN .

وقال مصدر أمني لبناني لـCNN إن الغارة الإسرائيلية الأخرى أدت إلى انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في منطقة حي البسطة.