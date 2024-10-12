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"نتعب لأجل بكرة وربنا هيحاسبنا".. السيسي يتحدث عن أهمية الإنفاق الضخم في مشروعات النقل والبنية الأساسية

الشرق الأوسط
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"مش لازم الناس تفهم أهمية كل حاجة".. السيسي يتحدث عن حجم الإنفاق الضخم في مشروعات النقل والبنية الأساسية
Credit: Egy.Pres.Spokesman

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، عن الإنفاق الكبير في قطاع النقل ومشروعات البنية الأساسية التي قامت بها الدولة، رغم معرفتها أن الشعب سيعاني نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، مؤكدا ضرورة أن "نتعب لأجل بكرة".

وجاءت تصريحات السيسي في مداخلة له خلال افتتاحه محطة قطارات صعيد مصر في منطقة "بشتيل" بالجيزة، والتي حضرها وزير النقل المصري كامل الوزير وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

وبعد العرض الذي قدمه وزير النقل، قال السيسي: "طبعا بأهنئ الدولة وبأهنئ الشعب المصري بالافتتاحات اللي إحنا عملناها النهاردة.. وبأشكر كل الناس اللي اشتغلت سواء داخل وزارة النقل أو الشركات اللي قامت بالجهد دا، ورغم الظروف الصعبة التي نمر بها في المنطقة لم نتوقف عن العمل".

وأضاف السيسي: "اللي شوفناه النهاردة واللي اتعمل دا، هو جهد الدولة المصرية وجهد وزارة النقل، إن هي لا تحسن الخدمة فقط، ولكن قطاع النقل كان قطاعا مهملا على مدى عشرات السنين اللي فاتت، ولم يكن ترفا منا إن نقول إن دا ما كانش ممكن يتعمل".

وأردف الرئيس المصري قائلا في مداخلته: "لازم نجهز بلدنا لخدمة مواطنينا ولخدمة الحركة لدولة عاوزة تنمو وبها 106 ملايين نسمة أو أكثر"، متسائلا: "إزاي نعمل دا وإحنا الأساسيات والضرورويات ما كان قديما منها خرج من الخدمة، والجديد ليس موجودا؟". مشيرا إلى أنه "كان لابد أن ننفق هذا الإنفاق الكبير" على مشروعات التطوير.

ومضى السيسي مؤكدا: "لدينا ثوابت في إدارتنا للعمل إنك تعمل دولة، قادرة على النمو لتجابه حياة الناس في مصر، فلدينا 106 ملايين عايشين على شريحة صغيرة وخدماتها، وعلينا أن نتكلم عن حال السكة الحديد في مصر، فالقطاع كله أُهمل، ودا مش عيب في اللي كانوا قبل مننا، ولكنه لظروف كانت تمر بالبلد عندنا، وكان الخيار بالنسبة لنا: نعملها وإحنا ظروفنا الاقتصادية صعبة، ولا ما نعملهاش؟".

وأردف: "كنا بنعمل دا وعارفين أننا سنعاني منه، بس نعاني منه ونغير بلدنا؟، ولا نفضل زي ما إحنا؟ والبلد ما يبقاش فيها مستقبل لنا ولأبنائنا، وأحفادنا مش هيلاقوا حاجة، اللي إحنا بنتكلم فيه دا أساسيات لا يمكن تأجيلها أبدا، فإحنا بنحط الدولة على أول الطريق".

وأضاف الرئيس السيسي: "وإحنا ما نعرفش كمسؤولين أمام الله اللي هيحاسبنا إننا نبقى فاهمين حاجة، وما نعملهاش عشان خايفين الناس هتقول ظلمونا وتعبونا، لا... إحنا نتعب لأجل بكرة ونبني لأجل بكرة".

وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قرارات الرئيس الراحل أنور السادات، قائلا: "لما اتكلمنا عن الرئيس السادات وقلنا إن وقت ما عمل اللى عمله، كل خصومه كانوا كسبانين.. ساعتها في الوقت دا كل الدنيا قاطعت مصر... أنا أرى أن كل 10 سنين بيتكتبله صفحة جديدة علشان يُقال له: أنت هزمت خصومك وإنت مش موجود، الله يرحمه، وأنت مش موجود كل خصومك اللي قالوا وأساءوا غلبتهم وهزمتهم".

وأوضح السيسي: "مش شرط كل حاجة تبقى الناس فاهمة أهمية وقتها والقرار اللي بيتاخد بيتاخد ليه، وفي النهاية فيه رب عظيم علام حكيم هو اللي هيفصل بين الناس، وإحنا المسؤولية بتاعة الشعب والضيوف اللي موجودين مسؤولية كبيرة جدا، ويا رب نقدر نعدي من يوم الحساب دا".

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