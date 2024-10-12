نيكاراجوا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

(CNN)-- أعلنت نائبة رئيس نيكاراجوا روزاريو موريلو، الجمعة، أن بلادها قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حربها في غزة، وقالت موريلو إن الإجراء "ليس ضد شعب إسرائيل بل ضد حكومتها".

واتصلت شبكة CNN بالقنصلية الإسرائيلية في نيكاراجوا للتعليق.

ويأتي الإعلان في أعقاب تصريحات أدلى بها وزير خارجية نيكاراجوا فالدراك لودفينج جانتشكي ويتاكر في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر/ أيلول، حيث أدان "الإبادة الجماعية التي ارتكبتها حكومة إسرائيل وحلفاؤها من العالم الأول، وما زالت ترتكبها في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، حسب قوله.

وفي 23 يناير/ كانون الثاني، تقدمت نيكاراجوا بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ورفضت إسرائيل الاتهامات بارتكاب الإبادة الجماعية، وزعمت أن الحرب ضد حماس في غزة تشن "دفاعاً عن النفس"، كما أكدت أنها "لا تقاتل الشعب الفلسطيني"، وأن قادتها "لم يظهروا أي نية لارتكاب الإبادة الجماعية".