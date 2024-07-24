تحقيق جديد لـCNN يتعارض مع رواية الجيش الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 100 شخص في واقعة شاحنات المساعدات بغزة

لماذا لا تصل المساعدات الإنسانية الى المدنيين في غزة؟.. شاهد ما كشفه تحقيق حصري لـCNN

رئيس "الشاباك" الأسبق لـCNN: نتنياهو يفضل نجاته السياسية على مستقبل إسرائيل.. والصراع لم يعد بيننا والفلسطينيين فقط

(CNN)-- اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المحكمة الجنائية الدولية بـ"محاولة تكبيل أيدي إسرائيل".

في مايو/أيار، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وزعيم حماس في غزة يحيى السنوار بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.

وحذّر نتنياهو، في خطابه أمام الكونغرس، الأربعاء: "تحاول المحكمة الجنائية الدولية تقييد أيدي إسرائيل ومنعنا من الدفاع عن أنفسنا. وإذا كانت أيدي إسرائيل مقيدة، فإن أمريكا هي التالية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعرض للخطر "قدرة جميع الديمقراطيات على مكافحة الإرهاب".

وتابع وسط هتاف وتصفيق: "دعوني أؤكد لكم أن أيدي الدولة اليهودية لن يتم تكبيلها أبدًا. إسرائيل ستدافع عن نفسها دائمًا".

كما وصف نتنياهو الاتهامات بأن إسرائيل متورطة في إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة بأنها "افتراءات شنيعة" في خطابه أمام الكونغرس.

وقال نتنياهو: "إن الافتراءات الشنيعة التي تصور إسرائيل على أنها عنصرية ومرتكبة للإبادة الجماعية تهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل، وتشويه صورة الدولة اليهودية، وشيطنة اليهود في كل مكان".

وقارن ما أسماه "الاتهامات الجامحة" بهذا النوع من الأكاذيب التاريخية المعادية للسامية التي أدت إلى المحرقة.

وانتقد نتنياهو على وجه التحديد مزاعم المحكمة الجنائية الدولية بأن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين في غزة، واصفا إياها بـ"الهراء التام" و"التلفيق الكامل".

وفقاً للأمم المتحدة، يواجه 96% من سكان غزة حاليًا "أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي". وقال نتنياهو أيضًا إن إسرائيل "مكنت أكثر من 40 ألف شاحنة مساعدات من دخول غزة"، وهو رقم اعترضت الأمم المتحدة على صحته أيضًا.

واتهم نتنياهو حماس بسرقة الطعام، بدلا من منع إسرائيل دخوله. ومع ذلك، كانت هناك حالات قليلة جدًا من حالات التحويل الجماعي للمساعدات من قبل الحركة. وقال مسؤول إنساني لشبكة CNN ، الأربعاء، إنه "لا تعبر أي سلع إنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم لأن منطقة التفريغ كانت ممتلئة منذ أسابيع".

وقالت الولايات المتحدة باستمرار إن على إسرائيل أن تفعل المزيد للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

في حين حث رئيس الوزراء الإسرائيلي الولايات المتحدة على الإسراع بتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل مع استمرار الحرب في غزة.

وقال: "إن المساعدات العسكرية الأمريكية السريعة يمكن أن تعجل بشكل كبير بإنهاء الحرب في غزة وتساعد على منع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط".

وأشار نتنياهو إلى دعوة رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون تشرشل إلى الولايات المتحدة للحصول على المساعدة خلال الحرب العالمية الثانية - "امنحونا الأدوات، وسننهي المهمة".

وقال: "اليوم، بينما تقاتل إسرائيل على الخط الأمامي للحضارة، أنا أيضًا أناشد أمريكا: أعطونا الأدوات بشكل أسرع، وسننهي المهمة بشكل أسرع".