إسبانيا تدعو العالم لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بـ"شكل عاجل"

(CNN)-- اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل بـ"انتهاك" القانون الدولي بسبب عملياتها في لبنان والنيران الإسرائيلية التي أصابت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل).

وقال سانشيز، للصحفيين الجمعة: "لا بد لي من انتقاد وإدانة الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على بعثة حفظ السلام في لبنان، فهي مستهجنة تماما وغير مقبولة وتعمل كتذكير بالحاجة الملحة لإنهاء العنف ووقف دوامة الصراع في لبنان وغزة والضفة الغربية".

كما حث رئيس الوزراء الإسباني المجتمع الدولي على وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل عاجل، وقال: "نؤكد على الحاجة الملحة للحكومة الإسرائيلية لوقف أعمالها العدائية التي تنتهك القانون الدولي بغزو دولة ثالثة، في هذه الحالة لبنان، وكذلك القانون الإنساني الدولي، كما شككت محكمة العدل الدولية في ذلك".

يذكر أن إسبانيا واحدة من أوائل الدول في أوروبا التي اعترفت بالدولة الفلسطينية في العام الماضي، وأوقفت صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل في وقت مبكر من الصراع.