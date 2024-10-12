الجيش الإسرائيلي يعلق لـCNN على مقتل جنديين لبنانيين

رامي مرتضى لـCNN: حرب إسرائيل بلبنان ستؤدي إلى ترسيخ حزب الله.. وما تفعله لا يتعلق بسكانها في الشمال

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(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، إنه يحقق في حادثة قتل فيها جنديان لبنانيان، الجمعة، بعد أن ألقى مسؤولون لبنانيون باللوم على ضربة إسرائيلية في مقتلهما.

وكان الجيش اللبناني ذكر أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة للجيش في كفرا بجنوب البلاد أسفرت عن مقتل اثنين من جنوده.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادثة، وأضاف أنه لم يكن على علم بوجود منشأة تابعة للقوات اللبنانية في المنطقة.

وتابع: "ضربنا أهدافا إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان، وبعد فترة وجيزة، ورد تقرير يفيد بإصابة العديد من جنود القوات المسلحة اللبنانية في المنطقة أثناء الضربات، وبعد تلقي التقرير، بدأنا في إجراء فحص متعمق للحادثة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "لا علم له بوجود أي منشأة تابعة للقوات المسلحة اللبنانية في المنطقة"، وذكر أنه "يقاتل حزب الله وليس دولة لبنان".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أدان الحادثة ووصفها بأنه جزء من "الجريمة الإسرائيلية المستمرة ضد لبنان".