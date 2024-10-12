(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، السبت، أن القوات الأمريكية شنت غارات جوية على عدة معسكرات معروفة لتنظيم داعش في سوريا، صباح الجمعة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، تويتر سابقًا: "ستؤدي هذه الضربات إلى تعطيل قدرة داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والمدنيين في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن "تقييمنا لآثار هذه الضربات جارية، ولا تشير إلى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين. سنقوم بتقديم تحديثات فور ورودها".

وتأتي تلك الضربات بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي يبذلها الجيش الأمريكي لملاحقة داعش في إفريقيا والشرق الأوسط، كما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، نفذت الولايات المتحدة ضربتين دقيقتين في سوريا في سبتمبر/أيلول الماضي، مما أسفر عن مقتل 37 من العناصر الإرهابية بما في ذلك قادة داعش وتنظيم حراس الدين، وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة.

وفي فبراير/شباط الماضي، نفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الجوية في سوريا والعراق، بعد أن أسفر هجوم انتحاري بطائرة بدون طيار عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن. كان الجنود في الأردن في عملية "العزم الصلب"، وهو الاسم العملياتي الذي تطلقه الولايات المتحدة على الحرب ضد تنظيم "داعش".