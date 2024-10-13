مصر.. سبب وعدد إصابات حادث قطار المنيا رقم 1087.. إليكم ما نعلم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات المصرية، الأحد، وقوع حادث في قطار المنيا وتسجيل إصابات، مع استمرار عمليات الإنقاذ، وفيما يلي نستعرض لكم عد الإصابات والأسباب بالتحقيقات الأولية:

عدد إصابات حادث قطار المنيا:

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان تم الدفع بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، تم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وتابعت الوزراة في بيانها أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن الإصابات تترواح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية ومازال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن، والمتابعة مستمرة.

سبب حادث قطار المنيا:

قالت الهيئة القومية لسكك الحديد في مصر ببيان: "حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربه القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار وعلى الفور تم الدفع بمعدات واوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة".

وتابعت الهيئة في بيانها: "كلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد للتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الاسباب الفنية التي ادت الى وقوع الحادث".