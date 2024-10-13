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نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

لقطة من مقطع الفيديو الذي أعادت الداخلية المصرية نشره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل مقبرة في منطقة القليوبية بمصر وما يقوم به رجلان بأحد القبور، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزارة الداخلية المصرية أعادت نشر جزء من مقطع الفيديو المتداول على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن قيام أحد الأشخاص ويعاونه أخر بالحفر بإحدى المقابر بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية وانتشال بعض الرفات".

وتابعت: "بالفحص أمكن تحديدهما وضبطهما وتبين أنهما (عامل بمقابر الصدقة ونجله).. وبمواجهتهما قرر الأول بقيامه بالاشتراك مع نجله بتنظيف مقابر الصدقة ونقل بعض العظام إلى العين المجاورة لها (المخصصة لتجميع الرفات)، وذلك لتزاحم المقبرة تمهيداً لاستقبال حالة وفاة جديدة بذات المقبرة".

وأضافت الداخلية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".