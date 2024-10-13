على الخريطة.. مستشفيات غزة العاملة جزئيا فقط

(CNN)-- سُلّم الوقود أخيرا إلى مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، السبت، بعد أيام من التحذير من نفاد الطاقة اللازمة لتشغيل المعدات المنقذة للحياة.

وقال فارس عفانة، الذي يرأس خدمات الطوارئ في شمال غزة، إن شاحنة وقود دخلت مجمع المستشفى وتم ضخ الوقود فيها.

وقال الدكتور حسام أبو سيفية، مدير المستشفى، لشبكة CNN، الجمعة، إن المرضى سيموتون إذا رفضت إسرائيل السماح للوقود بدخول المنطقة، قائلاً إن هناك "محاولات عديدة لإدخال الوقود، لكن الجيش الإسرائيلي منع ذلك".

وردًا على سؤال CNN، السبت، عن الادعاء بأنه يمنع الوقود من دخول المنطقة، قال الجيش الإسرائيلي: "في الأيام الثلاثة الماضية، كان من المقرر أن تنقل قافلة طبية المرضى من مستشفى كمال عدوان إلى مدينة غزة. ولأسباب أمنية، كان لا بد من إلغاء القافلة"، وأضاف: "وصلت القافلة إلى المستشفى اليوم في الثاني عشر من أكتوبر بإمدادات الوقود للمستشفى".

إليكم في الخريطة أعلاه المستشفيات التي تعمل جزئيا في غزة ومناطق الإخلاء التي أعلنتها إسرائيل منذ 2 ديسمبر 2023.