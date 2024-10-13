الأحد ،

نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو له موجود في الشارع شخصيا للإشراف على حملة أمنية مرورية.

مقطع الفيديو المتداول نشرته الداخلية الكويتية على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "استمراراً للحملات الأمنية والمرورية للحفاظ على الأمن العام.. بإشراف ميداني من معالي الشيخ فهد اليوسف الصباح حملة أمنية مرورية شاملة في محافظة الجهراء".

وذكرت الداخلية أن الحملة أسفرت عن "تحرير 2089 مخالفة مرورية وضبط 9 أشخاص بدون إثبات و14 مخالفا لقانون الإقامة والعمل بالإضافة إلى 19 مركبة مطلوبة و9 أشخاص مطلوبين بتهمة التغيّب.."

وتابعت الداخلية الكويتية أنه تمت كذلك "حجز مركبة وضبط 12 شخصا مطلوبين بأوامر إلقاء القبض وضبط 6 أشخاص مخدرات وضبط 4 أشخاص بحالة غير طبيعية وتحويل شخص مطلوب إلى إدارة التنفيذ الجنائي وإحالة 4 أشخاص إلى مباحث الأحداث".