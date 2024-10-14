(CNN) -- ارتفع عدد القتلى جراء غارة جوية إسرائيلية على فناء مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح إلى 4 وأُصيب عشرات آخرون، وفقاً لمسؤولين في المستشفى والدفاع المدني في غزة الاثنين.

ووفقاً لمسؤولي المستشفى، فقد احتمى ما يقرب من خمسة آلاف شخص بساحة المجمع الطبي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن هذه هي المرة السابعة التي يتعرض فيها المخيم الموجود داخل حرم مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح للقصف منذ يناير/كانون الثاني، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ضد المدنيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه نفذ "ضربة دقيقة" على مركز قيادة لحماس "موجود داخل مجمع كان يستخدم في السابق كمستشفى شهداء الأقصى".

وقال الجيش الإسرائيلي أيضًا إنه اتخذ خطوات للحد من إيذاء المدنيين وألقى باللوم على حماس في استخدام البنية التحتية المدنية.

وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد حماس دفاعا عن مواطني إسرائيل”.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على مخيمات اللاجئين في وسط غزة عن مقتل 14 شخصا على الأقل في وقت سابق من يوم الأحد، من بينهم أسرة مكونة من ثمانية أفراد. وتم نقل العديد من القتلى والجرحى في تلك الهجمات إلى مستشفى شهداء الأقصى الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب “إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز القيادة والسيطرة” في مجمع مدرسة.