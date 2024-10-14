بعد ضربة حيفا.. الجيش الإسرائيلي يُحقق ويعترف: "نحتاج للتحسن"

(CNN) – أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن الجيش الإسرائيلي سيفتح تحقيقا لمعرفة كيف دخلت المسيرة التي أطلقها حزب الله الأحد، إلى إسرائيل بدون تفعيل أجهزة الإنذار.

وفي رسالة مصورة بالقرب من قاعدة بنيامينا العسكرية التي تعرضت للاستهداف، قال هاغاري: "سنتعلم وسنحقق في الحادثة، لمعرفة كيف دخلت مسيرة إلى القاعدة بدون تفعيل أجهزة الإنذار".

وأطلق حزب الله المسيرة من لبنان عند حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي الإسرائيلي، حسبما قال هاغاري، الذي أضاف أن إسرائيل تحتاج "للتحسن" على صعيد دفاعاتها.

وقال حزب الله إنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه نهاريا وعكا بهدف الاشتباك مع أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، في حين أطلق أيضًا سربًا من الطائرات بدون طيار – بعضها يستخدم لأول مرة – باتجاه مناطق عكا وحيفا.

وذكر حزب الله في بيان أن "المسيرات النوعية تمكنت من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة "غولاني" في منطقة بنيامينا، جنوب مدينة حيفا المحتلة، وانفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات".

وقال الجيش الإسرائيلي إن أربعة جنود قتلوا في الهجوم، بينما قالت خدمات الطوارئ إن أكثر من 60 شخصا أصيبوا.

وحذر حزب الله إسرائيل من أن هجوم الأحد ما هو إلا "اليسير أمام ما ينتظرها إذا قررت الاستمرار في الاعتداء على شعبنا الأبي والعزيز"، وفقا للبيان.

وأعلنت الجماعة المدعومة من إيران، الأحد، أنها شنت 38 هجوما على جنود إسرائيليين وقواعد وثكنات عسكرية في إسرائيل وجنوب لبنان – وهو أكبر عدد هجمات منذ بداية الحرب الإسرائيلية مع حزب الله.