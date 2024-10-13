تبنّاه حزب الله.. عشرات الإصابات جراء هجوم بطائرة مسيرة في جنوب حيفا

نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN)-- أصيب أكثر من 60 شخصًا في هجوم بطائرة بدون طيار أعلن حزب الله مسؤوليته عنه في بنيامينا، شمال وسط إسرائيل، وفقا لرجال الإنقاذ.

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه "اعترض طائرة بدون طيار أُطلقت من لبنان في المنطقة البحرية الشمالية".

لم يحدد الجيش الإسرائيلي مكان اعتراض الطائرة بدون طيار بالضبط، لكن ذلك جاء بعد أن قال حزب الله إنه أطلق سربًا من الطائرات بدون طيار الهجومية على معسكر جولاني للتدريب في بنيامينا، جنوب حيفا.

لا تستطيع شبكة CNN التحقق مما إذا كانت الطائرة بدون طيار ضربت معسكر تدريب للجيش الإسرائيلي.

وقال مركز هيليل يافي الطبي في شمال وسط إسرائيل إنه يعالج 36 ضحية مما وصفه بأنه "حادث طائرة بدون طيار"، مضيفًا أن هناك "درجات متفاوتة من الإصابات".

وقالت مجموعة المستجيبين الأوائل United Hatzalah في بيان: "قدمنا ​​المساعدة لأكثر من 60 جريحًا في ظروف مختلفة - بعضهم في حالة حرجة وخطيرة ومتوسطة وخفيفة. قامت المروحيات وسيارات الإسعاف بإجلاء جميع الجرحى".

وقال مركز شيبا تل هاشومير الطبي في رامات جان لشبكة CNN إنه يعالج ثلاثة أشخاص أصيبوا في حادث في بنيامينا، اثنان منهم في حالة حرجة، بينما قال مستشفى رامبام في حيفا إنه يعالج ثلاثة أشخاص آخرين.

وأفاد مركز إيميك الطبي في شمال إسرائيل أنه يعالج أربعة مصابين. وذكر مستشفى بيلينسون أنه يعالج ثلاثة آخرين، فيما يعالج نفس العدد في مركز بني صهيون الطبي في حيفا.

وتواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي لمزيد من المعلومات.