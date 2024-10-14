وزير خارجية إيران يلتقي مسؤولا حوثيا في عُمان.. وهذا ما ناقشاه

(CNN) – أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الاثنين، لقاء بالمتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثي ورئيس فريق التفاوض، محمد عبدالسلام، في العاصمة العُمانية، مسقط، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقالت الوكالة الإيرانية إن عراقجي وعبدالسلام تشاورا بشأن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأتى اللقاء بعد جولة أجراها وزير الخارجية الإيراني في عدد من الدول العربية كان آخرها العراق، وشملت السعودية وقطر ولبنان وسوريا، قبل أن يتجه إلى سلطنة عُمان.

ويُجري وزير الخارجية الإيراني جولته هذه وسط ترقب وانتظار من جانب طهران للرد الإسرائيلي على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي شنتها مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.