نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

مصادر لـCNN.. إيران تحذر أمريكا ودول المنطقة من أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي

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(CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، إن إيران "ليس لديها خطوط حمراء" في الدفاع عن مصالحها وعن شعبها.

وأكد عراقجي في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بينما بذلنا جهودا هائلة في الأيام الأخيرة لاحتواء حرب شاملة في منطقتنا، أقول بوضوح إننا ليس لدينا خطوط حمراء في الدفاع عن شعبنا ومصالحنا".

وانتقد وزير الخارجية الإيراني، إمدادات الولايات المتحدة من الأسلحة لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإيرامي في منشوره: "قامت الولايات المتحدة بتسليم كميات قياسية من الأسلحة إلى إسرائيل. وهي الآن تعرض حياة جنودها للخطر من خلال نشرهم لتشغيل أنظمة الصواريخ الأمريكية في إسرائيل"، حسب زعمه.

وتأتي تعليقات عباس عراقي في الوقت الذي تستعد فيه إيران لرد إسرائيل على هجومها الصاروخي في وقت سابق من هذا الشهر.