دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم "مشاركة القوات الجوية المصرية" في الضربات الأخيرة على مواقع قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان.

جرى استخدام الصورة باعتبارها دليلاّ على تدخل الطيران العسكري المصري إلى جانب الجيش السوداني، في حملته الأخيرة لاستعادة العاصمة من قوات الدعم السريع، التي سيطرت على معظمها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023.

كانت حسابات تنشط عادة في بث منشورات دعائية للدعم السريع على مواقع التواصل، روجّت الصورة، إلا أنه عند التحقق منها تبين أنها صحيحة، لكن السياق المنسوب لها كان مُضللاّ.

ولا ترتبط الصورة بالأحداث الأخيرة في السودان، لكنها تعود إلى فعاليات التدريب المشترك بين القوات الجوية المصرية والسودانية (نسور النيل 1)، الذي تم تنظيمه في قاعدة مروي السودانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وظهرت اللقطة ضمن مقطع فيديو نشرته صفحة المتحدث باسم الجيش المصري.

في الصورة، ارتدى ضابطان سودانيان كمامة عندما كانا برفقة ضابط مصري. كان ارتداء الكمامة ممارسة شائعة مع وصول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ذروة انتشاره في ذلك الوقت.

لقطة من فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى السودانى ( نسور النيل - 1) Credit: From Facebook /EgyArmySpox

وسبق أن نُشرت الصورة بسياقات مختلفة على مدار الحرب، لكنها اكتسبت زخمًا في الأيام الأخيرة، بعد تصريحات مباشرة لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، اتهم خلالها مصر بقصف قواته في جبل موية بولاية سنار في جنوبي شرق السودان. بينما نفت وزارة الخارجية المصرية "اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان".