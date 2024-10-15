(CNN) – أمر النائب العام المصري بفتح تحقيق بشأن قيام بعض المواقع بعرض آيات قرآنية على أنغام الموسيقى، إذ أمرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسيل الأموال بمكتب النائب العام بحجب تلك المواقع.

وجاء في باين النيابة العامة: "أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغ المقدم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشان قيام عدد من المواقع بعرض وإذاعة آيات من القرآن الكريم، تغنى بها قراؤها على أنغام الموسيقى".

وتابعت النيابة العامة في بيانها بالقول: "حيث أمرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام بحجب المواقع التي عرضت وأذاعت ذلك المحتوى".

وختمت النيابة العامة بيانها بالقول: "وقد أيدت هذا الأمر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، وجار استكمال التحقيقات".

وانتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر أشخاصا يقومون بتلاوة آيات قرآنية تزمنا مع استخدام آلات موسيقية مثل العود.