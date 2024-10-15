الداخلية المصرية توضح حقيقة "وفاة" سجين بسبب "حشرات سامة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، وفاة سجين داخل أحد أقسام الشرطة بسبب "وجود حشرات سامة داخل القسم".

وقالت الوزارة، في بيان، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن مصدر أمني "نفى صحة ما تم تداوله عبر إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بوفاة أحد النزلاء (تم ذكر اسمه)، وآخرين داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن الغربية بزعم وجود حشرات سامة داخل القسم".

وأضاف المصدر، وفقا للبيان، أن "النزيل المشار إليه محكوم عليه في قضية تبديد بالحبس لمدة شهر وبدأ حبسه في 18 سبتمبر/أيلول بمركز إصلاح وتأهيل قسم أول طنطا، وكان يعاني من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر، وبتاريخ 24 سبتمبر وحال شعوره بحالة إعياء تم نقله لإحدى مستشفيات الحميات بالغربية لتلقي العلاج اللازم".

وتابع: "أفاد التقرير الطبى أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب بسبب التهاب رئوى وفشل كلوي، وأيدت عائلته ما سبق ولم يتهموا أحد بالتسبب في الوفاة، وعدم صحة الادعاءات بشأن وفاة نزلاء آخرين داخل القسم".

وذكر المصدر أن المزاعم "تأتي في إطار الحملات الممنهجة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها".