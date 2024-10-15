محمد بن سلمان يتوجه إلى مصر ويلتقي السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة، في طريقه إلى مصر، لعقد لقاء مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان: "بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، غادر سمو ولي العهد، متوجهاً - بحفظ الله ورعايته - إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث سيلتقي بفخامة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكان ولي العهد السعودي ترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية قبل وقت قصير، الثلاثاء.

وكان قد بحث ولي العهد السعودي خلال اتصال هاتفي، منذ أسابيع، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويرجع آخر لقاء بين محمد بن سلمان والرئيس المصري، إلى أول أيام عيد الأضحى الماضي، حيث التقى ولي العهد السعودي، الرئيس السيسي في منى بالمشاعر المقدسة.