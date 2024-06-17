محمد بن سلمان يعقد لقاء "أخويا" مع السيسي في منى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأحد، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في منى بالمشاعر المقدسة، في أول أيام عيد الأضحى.

وقال بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "سمو ولي العهد وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية خلال لقاء أخوي في منى اليوم".

ونشر بدر العساكر صورة من اللقاء الذي جمع بين محمد بن سلمان والسيسي.

كما نشرت قناة "الإخبارية" السعودية عبر منصة "إكس"، صورة للقاء الذي جمع بين ولي العهد السعودي والرئيس المصري.

وكان السيسي توجه إلى السعودية، الخميس الماضي، لأداء مناسك الحج.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية في منشور عبر حساب الرئاسة الرسمي على "فيسبوك"، السبت، نقلا عن السيسي قوله: "أتوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام".

وأضاف السيسي: "كما أود أن أعرب عن الإشادة والثناء البالغين، بما شهدته ولمسته من حسن التنظيم الرائع من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر".