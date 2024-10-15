دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت مصر والسعودية، الثلاثاء، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

شهد مراسم التوقيع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش زيارته إلى مصر، الثلاثاء.

وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتسجل 6.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 32.7%، بحسب الجهاز المركزى المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان الرئيس المصري في استقبال ولي العهد السعودي عند وصوله القاهرة، قبل أن يصطحبه إلى قصر الاتحادية. ولاحقًا، عقدا جلسة مباحثات موسعة، تناولت العلاقات بين البلدين، إضافة إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، خاصة الحرب في قطاع غزة وفي لبنان، حسب بيان للرئاسة المصرية.

ووفقًا للبيان، "شدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، ونوها إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة".

وطالب السيسي والأمير محمد بن سلمان "ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع، وتأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه. كما تباحث الزعيمان حول أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا".