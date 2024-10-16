الأمم المتحدة: ربع لبنان يخضع لأوامر الإخلاء الإسرائيلية

(CNN)-- ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، أن نحو خمس سكان لبنان فروا من منازلهم، ونحو ربع البلاد يخضع لأوامر الإخلاء العسكرية الإسرائيلية.

وقالت مديرة المفوضية في الشرق الأوسط ريما جاموس إمسيس في مؤتمر صحفي عقد بجنيف: "يمكنك أن تتخيل مدى دراماتيكية الموقف أن أكثر من مليون شخص أصبحوا الآن بلا مأوى ويتنقلون أو بالأحرى ليسوا بلا مأوى لأنهم يقيمون في مراكز جماعية، لكنهم مجبرون على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان".

وأضافت: "الغارات الجوية الإسرائيلية وأوامر الإخلاء الإسرائيلية تستمر في زيادة المناطق المتضررة لدينا أكثر من 25٪ من البلاد تحت أمر إخلاء عسكري إسرائيلي مباشر، وبالأمس فقط (الاثنين)، صدر أمر إخلاء لـ20 قرية أخرى في جنوب البلاد".

يذكر أن إجمالي سكان لبنان يبلغ نحو 5 ملايين نسمة.

وكان الجيش الإسرائيلي وسع، الأحد، تحذيراته بإخلاء 21 قرية أخرى في جنوب لبنان، ليصل إجمالي عدد القرى المتضررة من سلسلة من توجيهات الإخلاء إلى 157 قرية خلال ذلك الأسبوع.

ويصر الجيش الإسرائيلي على أن عمليته البرية في لبنان "محدودة" و"محلية" على الرغم من أن 4 فرق تشارك الآن في القتال.