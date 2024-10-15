الهجوم على حيفا و"استهداف اليونيفيل".. مراسل CNN يُلقي نظرة على آخر التطورات في لبنان

(CNN) -- قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب ما ادعى أنه هدف لحزب الله في شمال لبنان، الاثنين، مضيفًا أن "الادعاء بأن مدنيين لبنانيين قُتلوا نتيجة الغارة قيد المراجعة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي قائلا عن الغارة التي استهدفت بلدة أيطو ذات الغالبية المسيحية: "الحادثة قيد التدقيق".

وقُتل 21 شخصا على الأقل في الغارة الإسرائيلية على البلدة المسيحية في شمال لبنان، الاثنين، حسبما قال الصليب الأحمر اللبناني لـCNN، والذي أشار إلى أن الغارة أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 23 في وقت سابق الثلاثاء، جراء الغارة التي استهدفت مبنى يؤوي نازحين.